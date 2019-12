Adriaan Raemdonck (galerie De Zwarte Panter): “Panamarenko was een van de grootste kunstenaars van de voorbije 50 jaar” PhT

15 december 2019

17u28 1 “Als je zo’n oeuvre als Panamarenko hebt nagelaten, dan is de dood veraf”, zo reageert de befaamde Antwerpse galeriehouder Adriaan Raemdonck bedroefd op de dood van Panamarenko.

“Hij is een icoon. Toen ik eind jaren ’60 in Antwerpen met De Zwarte Panter begon, was hij al een figuur om naar op te kijken. Hij zorgde voor ‘verwondering’ met zijn poëtische wereld. Panamarenko sloot zich ook niet op in zijn atelier, zoals vaak gebeurt bij beeldend kunstenaars, maar kwam onder de mensen. Zijn werk bekoorde niet enkel een elite, ook de gewone man en vrouw hielden van zijn werk. Kijk naar het beeld ‘Pepto Bismo’ (de vliegenier) op het Sint-Jansplein, een volksbuurt.”

Volgens Raemdonck heeft Panamarenko enorm veel jonge kunstenaars geïnspireerd. “De Antwerpse kunstwereld zou nooit zonder die fantastische periode in de jaren ’60 en ’70 hebben gekund, met een avant-garde galerie als Wide White Space (die Panamarenko ontdekten, red.) en de happenings op de Groenplaats.”