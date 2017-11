Adresboekje gevonden in stacaravan van De Reus DM

05u00 14 Tim Dirven Het buitenverblijf van Christiaan B., alias De Reus van de bende van Nijvel, bij Cerfontaine. In een stacaravan van Christiaan B., recent ontmaskerd als 'De Reus' van de Bende van Nijvel, is een boekje gevonden uit 1984 met adressen en telefoonnummers. De caravan werd nochtans al door de politie doorzocht.

In de verloederde stacaravan, in het dorpje Cerfontaine in Namen, vond een journalist van 'De Morgen' afgelopen weekend een boekje met adressen en telefoonnummers uit onder meer Affligem, Erembodegem en Herdersem. Volgens Bende-overlever David Van de Steen verwijst op z'n minst één van de elf namen naar een extreemrechtse wapenfreak.

Verbaasd

De Luikse procureur-generaal Christian De Valkeneer reageert verbaasd: "Een adresboekje? Uit 1984? Ik heb navraag gedaan bij de speurders. Zij verzekeren mij dat ze de caravan echt grondig hebben doorzocht." Het boekje wordt deze week in beslag genomen en zal verder worden onderzocht.

