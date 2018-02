Administratie vraagt opheffing verbod op overvliegen koninklijk paleis KVE

15 februari 2018

08u45

Bron: belga 0 Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) vraagt aan federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) om het verbod op het overvliegen van de koninklijke domeinen van Laken en Ciergnon en het centrum van Brussel op te heffen, zo meldt de krant L'Echo vandaag.

De DGLV roept technische redenen in voor het verzoek, maar volgens waarnemers schuilt er een politiek manoeuvre achter de tekst. Het verzoek zou de gemeenten Wemmel, Meise en Grimbergen sparen en meer vliegtuigen over Brussel laten vliegen. Een gelijkaardig parlementair initiatief werd in 2012 al eens gelanceerd door N-VA-Kamerlid Bert Wollants.

Het kabinet van Bellot neemt afstand van de tekst. "Er bestaat inderdaad een tekst die in die richting gaat, maar wij zijn geen vragende partij. We wachten op meer uitleg van de administratie over dit initiatief, maar we houden geen rekening met de tekst."