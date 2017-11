Adjunct-imam Leuvense moskee geschorst na uitspraak over slaan van vrouwen EB

22u28

Bron: Belga 0 photo news Illustratiefoto. De Moslimexecutieve heeft de adjunct-imam van een moskee in de Leuvense deelgemeente Wilsele preventief geschorst. De imam had in een preek gezegd dat je een vrouw "een lichte tik" mag geven als "alle andere zaken niet helpen". "De tik mag niet uitgedeeld worden in het gezicht of op intieme gedeelten", klinkt het nog in het vrijdaggebed.

In een mail laat de Moslimexecutieve weten dat dit soort uitspraken "onaanvaardbaar is", omdat het geweld tegen de vrouwen legitimeert. "Een commissie ad hoc van het EMB (Executief Moslims België, nvdr.) heeft de imam die verantwoordelijk zou zijn voor deze preek gehoord, en dat was in dit geval de adjunct-imam van de moskee. In afwachting van de besluiten van het intern onderzoek in dit dossier heeft de voorzitter van het EMB, in overleg met de Raad der Theologen die met het EMB samenwerkt, als voorzorgsmaatregel, beslist om de imam te schorsen", luidt het in de mededeling.