Adil en Bilall steunen oproep om van frieten ‘Belgian fries’ te maken

20 augustus 2019

Het Belgische diepvriesfrietenmerk Belviva (voordien Lutosa) lanceerde een maand geleden de petitie ‘voteforbelgianfries’ om in het Engels de Franse oorsprong van de friet weg te halen en er ‘Belgian fries’ van te maken. Intussen hebben 18.200 landgenoten de petitie getekend, zowat 1 op de 600 Belgen. Vandaag stuurt Belviva een open brief aan de beheerders van het onlinewoordenboek Merriam-Webster met de vraag de benaming ‘French fries’ te veranderen in ‘Belgian fries’ of minstens deze laatste term toe te voegen. De Belgische regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, die momenteel in Hollywood de regie van ‘Bad Boys for Life’ afwerken, steunen de oproep met een filmpje. De petitie werd gelanceerd op National French Fry Day in de VS, de dag van de friet waar Belgen zo trots op zijn.