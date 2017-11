Adellijke oplichter verkoopt wagens maar levert ze nooit André d'. (52) niet aan proefstuk toe, belooft slachtoffers te vergoeden bewerkt door: mvdb

13u27

Bron: Belga 1 belga André d'., l id van één van de oudste adellijke families van Frankrijk, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden wegens oplichting. De 52-jarige man had minstens tien mensen verschillende duizenden euro's afhandig gemaakt door wagens te koop aan te bieden maar die vervolgens nooit te leveren.

7 miljoen euro

Hij bekende de feiten en beweerde uit geldnood te handelen, een verhaal dat slechts op weinig begrip kon rekenen bij de rechtbank.De vijftiger was bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Eind jaren negentig van de vorige eeuw was hij in het Groot-Hertogdom Luxemburg al betrokken bij een grootschalige oplichting waarbij investeerders woekerwinsten beloofd werden met niet-bestaande beleggingen. Op die manier zou de man, samen met enkele andere betrokkenen, een kleine 7 miljoen euro buitgemaakt hebben. Daarvoor werd hij in het Groot-Hertogdom bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel, een straf die hij nu in België uitzit.

Het is echter enkel te danken aan één van zijn recentere Belgische slachtoffers dat de man kon opgepakt worden. Sinds enige tijd stelde André d'. immers wagens te koop op het internet. Geïnteresseerde kopers moesten een voorschot betalen in cash of op de bankrekening van een obscure vennootschap maar werden vervolgens maandenlang aan het lijntje gehouden en zagen hun beloofde wagen nooit. Eén bedrogen koper had bij een ontmoeting met André d. echter een foto genomen van de man en stapte daarmee naar de politie. Op die manier kon de vijftiger uiteindelijk ingerekend worden.

Voor de rechtbank pleitte zijn advocaat voor enige mildheid terwijl André d. zelf verklaarde berouw te hebben en beloofde zijn slachtoffers te vergoeden. Die hechtten naar eigen zeggen bijzonder weinig geloof aan die beloftes.