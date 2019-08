ADAS-charter moet rijhulpsystemen bekender maken: “autobestuurders vaak niet op de hoogte” ES

Bron: Belga 1 Binnenland Edulogia, het Vlaams kennis- en expertisecentrum voor mobiliteitseducatie, en het rijvaardigheidscentrum ProMove slaan de handen in elkaar met het ADAS-charter. ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) zijn systemen die de bestuurder helpen bij het autorijden, zoals adaptieve cruise control en parkeerassistentie. De partners willen de bekendheid van dergelijke systemen verhogen en de aanschaf ervan stimuleren. Het ADAS-charter werd vandaag voorge steld bij ProMove op het Circuit van Zolder.

ADAS kunnen zowel bijdragen aan de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming als aan het milieu. De systemen kunnen enerzijds het rijcomfort verhogen, maar kunnen anderzijds ook de bestuurder verwittigen of assisteren tijdens het autorijden, waardoor de kans op een ongeval verminderd kan worden.

Vanaf mei 2022 moeten alle nieuwe automodellen die in Europa op de markt worden gebracht, verplicht over een aantal ADAS beschikken, zoals intelligente snelheidsassistentie (ISA), vermoeidheids- en aandachtsdetectie, rijstrookassistentie en achteruitrijdetectie.

“Autobestuurder is meestal niet op de hoogte”

De systemen zijn eerder onbekend bij de consument, waardoor ze niet of onvoldoende doorwegen in het aankoopproces. De gebruiker is ook niet altijd op de hoogte van de systemen in zijn eigen auto. Bovendien zijn er momenteel geen gestandaardiseerde benamingen, symbolen en functionaliteiten van de verschillende rijtaakondersteunende systemen per leverancier. Veel van de systemen zijn zelfs uitschakelbaar.

“Belangrijk is dat we bestuurders over het aanbod en de concrete werking informeren”, melden de partners. “De systemen zijn namelijk ondersteunend en de volledige verantwoordelijkheid blijft bij de bestuurder liggen. In bepaalde gevallen is het immers noodzakelijk dat de bestuurder het systeem overneemt en zelf snel een handeling kan uitvoeren.

“C ontinue aandacht blijft belangrijk”

“We merken dat heel veel mensen niet goed weten wat hun voertuig kan. De bestuurder heeft een vals gevoel van veiligheid door de systemen, maar ze vergen continue aandacht van de bestuurder, want die moet kunnen ingrijpen in bepaalde situaties”, zegt Chris Vanhee van ProMove. “We zien bijvoorbeeld dat de reactiesnelheid van 1 naar 3 seconden gaat, maar dan is het onmogelijk om nog in te grijpen.”

Het gebruik van ADAS mag dus niet leiden tot minder alerte bestuurders. “De rijhulpsystemen - zoals een noodremsysteem - zouden zo snel mogelijk verplicht moeten worden. Als men een nieuwe auto koopt, kan men daar bijvoorbeeld een opleiding ADAS aan koppelen”, stelt Mark Pecqueur, docent en onderzoeksontwikkelaar bij Thomas More. “De bestuurder kan zich beginnen te vervelen, maar hij zal toch de uiteindelijke beslissing moeten nemen en dus de aandacht moeten houden. Dat is een moeilijke transitie.”

Initiatieven

De initiatiefnemers bieden daarom gezamenlijk een opleiding aan met de meest gebruikelijke rijtaakondersteunende systemen. Daarnaast wil ProMove bestelde voertuigen zelf overhandigen aan nieuwe eigenaars. Zo kunnen professionele rijinstructeurs hen wegwijs maken met de systemen.

Na gesprekken met de stakeholders - onder meer opleidingsinstellingen, verkeersveiligheidsorganisaties en bedrijven - die het charter hebben ondertekend, zal aan de verschillende overheden worden voorgesteld welke verdere concrete stappen voor meer verkeersveiligheid kunnen zorgen.