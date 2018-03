Adam (10) vindt handtas met 600 euro. Dan heeft hij prachtig gebaar in petto HR

26 maart 2018

19u33

Bron: RTBF, RTL 0 "Kijk juf, een handtas!" Het was niet meteen wat Adam (10) had verwacht toen hij met zijn klas zwerfvuil uit het struikgewas plukte tijdens de grote Lenteschoonmaak. Wat erin zat, verbaasde hem nog meer.

Duizenden kinderen namen vrijdag deel aan de grote lenteschoonmaak in Wallonië. Daarbij trokken ze de straat op om in de bermen zwerfvuil te ruimen. Adam (10) botste in Gosselies (Henegouwen) plots op een handtas. Er bleek nog een identiteitskaart, kredietkaarten en zelfs juwelen in te zitten. Maar ook: een enveloppe met geldbriefjes, in totaal meer dan 600 euro. "Top dat ze eerlijk zijn geweest", vertelt juf Leslie Castelein. "Ze hebben er zelfs geen seconde aan gedacht om er stiekem een briefje uit te halen. Ze brachten de handtas meteen naar mij. Mooi dat ze zo eerlijk zijn."

Carjacking

Omdat er ook een identiteitskaart in zat, kon de juf via Facebook makkelijk de eigenares contacteren. Het ging om een 35-jarige vrouw die op 31 januari slachtoffer was geworden van een carjacking. "Ik had niet verwacht dat ik mijn handtas ooit nog zou terugzien", vertelde de vrouw aan RTL. "Lief dat ze mij onmiddellijk gecontacteerd hebben, en dat ze nergens aangekomen zijn." Adam zelf vindt het maar normaal dat de vrouw geld terugkrijgt. "Ze heeft er hard voor gewerkt", vertelt de jongen aan RTBF. Al beseft hij dat sommige mensen het geld misschien liever zelf zouden houden, in plaats van terug aan het slachtoffer te geven. "Dat weet ik", zegt Adam. "Maar als wij het goede voorbeeld geven, zullen anderen ons misschien volgen." De eigenares trok vandaag naar het vijfde leerjaar van St-Joseph in Gosselies om haar handtas op te halen. Voor de leerlingen had ze een traktatie bij.