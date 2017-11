ACV wil gratis kinderopvang tot drie jaar TK

De christelijke vakbond ACV vraagt om kinderopvang tot drie jaar gratis te maken in Vlaanderen. In een eerste fase moet de voorschoolse kinderopvang kosteloos worden voor gezinnen met een laag inkomen, en uiteindelijk voor iedereen, legde ACV-topvrouw Ann Vermorgen vanmorgen uit op de VRT-radio. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) verdedigt echter het huidige systeem waarbij ouders een bijdrage betalen in functie van hun inkomen.

"Kinderen die al vroeg naar de opvang gaan, krijgen positieve prikkels en worden uitgedaagd", zegt Vermorgen op de VRT-radio. "Dat geeft hen een extra duwtje in de rug voor later. Want ze zijn fitter en bewegen meer, ze leren beter en moeten minder zittenblijven, en ze studeren ook langer." Volgens de vakbondsvrouw hebben vooral kinderen uit kwetsbare gezinnen baat bij kinderopvang. Zij maken er echter weinig gebruik van, terwijl kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen veel vaker naar de kinderopvang gaan. "Dat is de wereld op zijn kop", zegt Vermorgen.

Terugverdienen

De vakbond erkent dat gratis kinderopvang een dure investering is, maar zegt dat deze zich op termijn terugverdient. "Als kinderen zich daardoor beter en sneller ontwikkelen, gaan ze het beter doen op school, en komen ze later ook makkelijker aan de bak op de arbeidsmarkt. Uiteindelijk betekent dat extra jobs en inkomsten voor de sociale zekerheid, en minder uitgaven voor bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen", zegt Vermorgen. Het ACV legt het voorstel voor op zijn congres van 23 en 24 november.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen heeft begrip voor het standpunt van de vakbond, maar verdedigt het huidige systeem. Gratis kinderopvang zou volgens een "ruwe berekening" 600 tot 700 miljoen euro per jaar extra kosten, zei Vandeurzen in 'De Ochtend' op Radio 1. Hij vindt het principieel verdedigbaar dat ouders volgens hun inkomen bijdragen voor kinderopvang