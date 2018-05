ACV wil dringend "ernstige onderhandelingen" met CEO bpost, "anders volgen er acties" kv

08 mei 2018

19u22

Bron: Belga 0 In een open brief roept de christelijke vakbond vandaag de CEO van bpost, Koen Van Gerven, op om snel het sociaal overleg op te starten. ACV Transcom dreigt anders, daags voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van woensdag, met acties.

Het postbedrijf kondigde recentelijk aan dat het een aantal diensten (schoonmaak en catering) wil afstoten en andere diensten (callcenter en het 'job mobility'-center) wil herstructureren. Hierdoor dreigen honderden banen bij het postbedrijf te verdwijnen. Ook stelde het bedrijf een nieuwe structuur van het directiecomité voor. En er was ook een blokkade van enkele postsorteercentra in Wallonië.

ACV Transcom hekelt in de open brief ook het kranteninterview van afgelopen weekend waarin CEO Van Gerven onder meer pleit voor duurdere postzegels voor snelle bezorgingen en het snoeien in het aantal rode brievenbussen. "Hervormingen die de werkzekerheid van duizenden medewerkers in het gedrang brengen", dixit ACV.

Garanties nodig

"Ondanks onze expliciete vraag op 3 mei lijkt bpost weinig of geen inspanningen te leveren om enige communicatie, laat staan een sociale dialoog op te starten", zegt de vakbond in de brief aan CEO Van Gerven en voorzitter François Cornelis.

De bond verwacht daarom duidelijkheid over de plannen en situatie bij het bedrijf. "Wij verwachten van u garanties met betrekking tot werkzekerheid en de opstart van ernstige onderhandelingen over alle problemen die CSC-ACV-Transcom sinds maanden aanklaagt."

"Om een verslechtering van het sociale klimaat te voorkomen, verwachten wij snel een reactie van uw kant." Zoniet, dreigt de bond met acties.

"Het is ongehoord wat we de voorbije dagen hebben meegemaakt, met de ene onheilsboodschap na de andere", verduidelijkt algemeen sectorverantwoordelijke Annick Boon. "Er moet iets gebeuren, dit kan zo niet." Ze hekelt een gebrek aan respect voor het personeel.