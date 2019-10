ACV: "We leggen al jaren met handen en voeten uit dat lasten niet eerlijk verdeeld zijn” jv

12 oktober 2019

13u04

Bron: belga 0 De christelijke vakbond ACV verwacht van de komende federale regering een eerlijk en rechtvaardig beleid, anders dan wat de vorige legislatuur te bieden had. Dat zei ACV-voorzitter Marc Leemans na afloop van het nationaal ACV-congres, dat de voorbije dagen plaatsvond in Oostende.

"De rechtse partijen gaan er nu prat op dat ze eindelijk begrepen hebben 'dat de lasten en lusten niet eerlijk verdeeld zijn'. (...) Dat lijkt verdacht veel op ons syndicale verhaal”, aldus Leemans.

Militanten en personeelsleden van het ACV verzamelden sinds donderdag in Oostende. Tijdens het congres, dat om de vier jaar plaatsvindt, legt het ACV zijn algemeen programma vast en bepaalt het hoe het aankijkt tegen de belangrijke uitdagingen.

Een van de boodschappen na afloop van het congres is dat de mensen een eerlijk beleid verwachten van de komende federale regering, zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "Een eerlijk beleid met respect, begrip en aandacht voor hun bekommernissen. Ze voelen zich niet gerespecteerd door het vorige beleid. Zo werd er gesneden in hun inkomen. En de taxshift leverde niet op wat ervan verwacht werd. Tegelijk werden veel lusten doorgeschoven naar de rijkere kant van de samenleving."

Loonnormwet op de schop

"Bovendien willen mensen die bijdragen aan de samenleving ook zelf een rechtvaardige bijdrage krijgen", zegt Leemans. Hij verwijst daarbij naar de loonnormwet. "Die moet op de schop." Daarnaast herhaalt de ACV-voorzitter zijn pleidooi voor een eerlijke fiscaliteit.

De verzuchtingen komen eveneens aan bod in de toespraak die Leemans na afloop van het congres hield. "De rechtse partijen gaan er nu prat op dat ze eindelijk begrepen hebben 'dat de lasten en lusten niet eerlijk verdeeld zijn'. Dat daar dringend meer evenwicht in moet komen. Dat lijkt verdacht veel op ons syndicale verhaal. Wij leggen al jaren uit dat de lasten niet eerlijk verdeeld zijn."

Rol van middenveld

In die toespraak benadrukt Leemans ook de rol van het middenveld. "Zolang je met soepbedeling en zwerfvuil opruimen de gaten vult die overheid, non-profit en markt laten, is er geen probleem. Maar een middenveld dat er op wijst dat een betere wereld niet alleen loopt via liefdadigheid, maar ook via de politiek, wordt wel als politiek probleem gezien."

"Nochtans is het onze rol en verantwoordelijkheid om, ook tussen twee verkiezingen in, onze stem te laten horen", zegt Leemans. "Omdat we een andere sirene laten horen dan het korte signaal dat politici menen te ontwaren in de stembusresultaten. Wij zijn er van overtuigd dat een democratie sterker wordt als ze goed luistert naar haar sociale, culturele, maatschappelijke dynamiek eerder dan die af te zwakken of monddood te maken.”