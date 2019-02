ACV Transcom wil dat ook havens en luchthavens staken op 13 februari HA

01 februari 2019

08u25

Bron: Belga 0 Transportvakbond ACV Transcom roept op bij de staking van 13 februari ook het werk neer te leggen in de havens, bij de luchtverkeersleiding en de luchtvaartmaatschappijen.

De christelijke vakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend bij het autonoom overheidsbedrijf Skeyes, het vroegere Belgocontrol, dat onder andere belast is met het waarborgen van de veiligheid in het Belgisch luchtruim.



“Ook bij Belgocontrol/Skeyes roepen we dus op om massaal thuis te blijven op 13 februari”, meldt ACV Transcom. Gisteren dienden ook al de vakbonden bij de NMBS, De Lijn, MIVB en de TEC een stakingsaanzegging in.

Loonoverleg

De bonden willen met de nationale staking hun ongenoegen uiten over de “magere” loonmarge. Het overleg tussen de sociale partners over een nieuw Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2019/2020 ligt al ruim een week stil.



Het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) zegt dat de lonen de komende twee jaar maximaal 0,8 procent mogen stijgen, bovenop de index. Voor de vakbonden is die marge onvoldoende, terwijl ze voor het VBO niet overschreden mag worden.