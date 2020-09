Exclusief voor abonnees

ACV-topman Marc Leemans overschouwt slagveld van corona en de politiek: “Brugpensioen en minder werken? Dat zijn geen belegen ideeën”

TP/RW

02 september 2020

05u00

0

ACV-topman Marc Leemans (59) laat er geen twijfel over bestaan: we hebben niet één, maar veel medicijnen nodig om te genezen van het coronavirus. En dat mogen voor zijn part gerust middeltjes uit de oude doos zijn, zoals het brugpensioen en arbeidsduurvermindering. "Dat zijn helemaal geen belegen ideeën", zo zegt hij in een gesprek met 'De Morgen'.