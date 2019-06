ACV richt vakbond op voor zelfstandigen zonder personeel KVDS

04 juni 2019

06u24

Bron: Belga 16 Binnenland De christelijke vakbond ACV gaat van start met United Freelancers, een afdeling die zelfstandigen zonder personeel, freelancers en bijklussers moet aanspreken, organiseren en verdedigen.

"We willen namens hen ook collectief onderhandelen met de klant/werkgever op het niveau van de onderneming, de hele sector en op nationaal niveau", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans in het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen.

Inwisselbaar

Ons land telt 430.000 zelfstandigen in hoofdberoep zonder personeel, 120.000 zelfstandigen in bijberoep zonder personeel en 250.000 bijklussers. Het gaat om intellectuele en creatieve beroepen in onder meer de IT, journalistiek en vertaalsector, in transport en koerierdiensten, horeca en bouw.





"Anno 2019 beschouwen werkgevers zelfstandigen en werknemers als inwisselbaar", meent Leemans. "Een zelfstandige 'tewerkstellen' laat werkgevers toe om de sociaalrechtelijke bescherming en rechten af te wentelen. Tegelijk heeft zo'n zelfstandige vaak dezelfde verplichtingen als zijn of haar collega in dienstverband. Hij of zij heeft dus ook recht op goede arbeids- en loonvoorwaarden."

Naast het behartigen van belangen zal United Freelancers ook professionele ondersteuning geven op het vlak van fiscaliteit en boekhouding. Het lidmaatschap kost 17,32 euro per maand.