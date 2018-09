ACV Politie "verbolgen" over vrijlating moordenaar agente Kitty Van Nieuwenhuysen rvl lva

22 september 2018

20u39

Bron: VTM Nieuws, Belga 299 Vakbond ACV Politie reageert zaterdagavond "verbolgen" op het nieuws dat een van de moordenaars van politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen vervroegd wordt vrijgelaten. Noureddine Cheikhni komt vrij met elektronische enkelband, nadat hij een derde van de dertig jaar gevangenisstraf heeft uitgezeten waartoe de gangster veroordeeld was voor de moord in 2007 in Lot.

"Dit is een slag in het gezicht van de ouders en de collega's van Kitty", zegt ACV-secretaris Joery Dehaes in een persbericht. Hij is kritisch voor de verklaring dat gewoon de wet is toegepast. De ACV-secretaris zegt dat het ongeloof over de beslissing "zeer groot" is en dat de vakbond veel reacties binnenkreeg van collega's.

"Wij hebben geen zicht op het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, maar het zou ons sterk verbazen dat die crimineel voldoet aan al de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. En dan nog is het ontoelaatbaar dat tegen geweld op de politie geen sterker signaal word gegeven. Dit is een regelrechte schande. We weten hiermee hoeveel het leven van een politieagent waard is voor de strafuitvoeringsrechtbank", zegt Dehaes.

Cheikhni werd veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord eind 2007 in Lot op de politieagente. Hij zat 10,5 jaar in de gevangenis en wordt nu, na een derde van zijn straf, onder elektronisch toezicht geplaatst.

De ouders van Kitty Van Nieuwenhuysen zijn het daar ook absoluut niet mee eens. Hun dochter werd door drie gangsters doodgeschoten. "Als je een politieinspecteur doodschiet en een andere zwaar verwondt, is het niet logisch dat je na 10,5 jaar een enkelband krijgt", reageert vader Johan Van Nieuwenhuysen bij VTM NIEUWS.

John Maes, van de commissie strafrecht van de Vlaamse Balies, zei zaterdag op VTM Nieuws dat hij alle begrip heeft voor de reactie van de nabestaanden. Maar hij wees er ook op dat de strafuitvoeringsrechtbank de wet heeft toegepast, en dat ongetwijfeld weloverwogen deed.

In 2013 is de wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling wel verstrengd. Maar omdat Cheikhni eerder werd veroordeeld, is die verstrenging volgens VTM Nieuws niet van toepassing.