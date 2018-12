ACV legt lat hoog: "1,5 procent loonsverhoging of chaos dreigt" kg

13 december 2018

06u17

Bron: Belga, Nieuwsblad 9 ACV-voorzitter Marc Leemans dringt bij de regering aan om een loonsverhoging van 1,5 procent door te voeren. Anders dreigt er chaos bij de onderhandelingen van het Interprofessioneel Akkoord in februari, zo zegt hij in een interview met de kranten van Mediahuis. We zijn aan een cruciaal tijdstip aangekomen, aldus de voorzitter. "Zet de regering haar slechte beleid van de voorbije vier jaar verder, of grijpt ze deze kans om een sociale bocht te maken?”

De ACV-voorzitter ziet heel wat wrevel bij de gewone mensen. "Door de economische groei van de voorbije jaren hebben bedrijven grote winsten gemaakt en zagen de aandeelhouders hun dividenden stijgen. Maar de werknemers zijn er niet op vooruit gegaan. Via de taxshift hebben ze wel extra gekregen, maar dat voelen ze niet omdat tegelijk de kosten zijn gestegen."

1,5 procent

Binnenkort beginnen de onderhandelingen over het Interprofessioneel Akkoord (IPA), waar wordt afgesproken met hoeveel de lonen maximaal mogen stijgen. Het ACV heeft ambitieuze eisen. "Twee jaar geleden is er in het vorige IPA een extra loonmarge van 1,1 procent afgesproken. Gezien de economische groei die we sindsdien hebben gekend, zou het niet meer dan normaal zijn dat dit minstens op hetzelfde niveau blijft, wij vragen dat dit zelfs tot 1,5 procent zou stijgen.”



Als dit niet lukt, dreigt er in februari chaos, waarschuwt Leemans, omdat dan per sector loonafspraken moeten worden gemaakt. "Dat is een kruitvat, want daar zijn de spanningen nog meer voelbaar. Als je ziet welke winsten de chemiesector bijvoorbeeld heeft gemaakt, dan zal de druk daar nog veel groter zijn dan 1,5 procent.”