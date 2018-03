ACV: "Langdurig zieken, blijf weg bij de arbeidsgeneesheer" TK

29 maart 2018

09u00

Bron: Belga 135 Wie lange tijd ziek is en vreest dat zijn werkgever op ontslag aanstuurt, kan beter niet ingaan op een oproep van de arbeidsgeneesheer. Dat opmerkelijke advies geeft de christelijke vakbond ACV aan zijn leden, schrijft De Tijd vandaag.

Het ACV noemt het nieuwe systeem om langdurig zieken terug naar werk te begeleiden een 'ontslagmachine'. Van de 400.000 langdurig zieken kwamen vorig jaar 15.000 mensen in zo'n re-integratietraject terecht, waarin samen met de werkgever, de behandelende arts en de arbeidsgeneesheer bekeken wordt of de zieke met de nodige aanpassingen stapsgewijs opnieuw aan het werk kan. In 68 procent van de gevallen leidt die procedure tot de conclusie dat de werknemer definitief ongeschikt is om opnieuw aan de slag te gaan bij zijn huidige werkgever.

Het ACV waarschuwt leden dat ze moeten opletten dat de re-integratieprocedure niet gebruikt wordt om hen te ontslaan. "Als je vreest dat je werkgever een ontslag wegens medische overmacht wil uitlokken, blijf je beter weg uit de re-integratieprocedure. Ga dan niet en bezorg geen medische stukken aan de arbeidsgeneesheer", schrijft het ACV in ledenblad Visie.

Van de zogenaamde re-integraties leidt 80 procent uiteindelijk tot ontslag. In tegenstelling tot een ontslag om economische redenen hoeft het bedrijf bij medische overmacht geen ontslagpremie te betalen. Het VBO spreekt de cijfers tegen. "Over de uiteindelijke uitkomst worden geen gegevens bijgehouden", zegt Kris De Meester. "Als iemand definitief ongeschikt wordt verklaard, wil dat niet zeggen dat de werkgever ook altijd overmacht inroept om die werknemer te ontslaan."