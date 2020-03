ACV en ABVV wensen snel duidelijkheid voor Vlamingen in tewerkstellingsmaatregelen JG

25 maart 2020

12u17

Bron: Belga 0 De vakbonden ACV en ABVV vragen snel duidelijkheid voor de ongeveer 13.000 Vlamingen in tewerkstellingsmaatregelen. Zij weten vandaag niet wat de coronacrisis zal betekenen voor hun inkomen, aangezien de regels van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen zoals de Individuele Beroepsopleiding (IBO), wijkwerken of de beroepsinlevingsstages niet aangepast zijn aan dit soort gezondheids- en arbeidsmarkt. Volgens de vakbonden kan de crisis leiden tot honderden euro's inkomstenverlies.

Een goede 1.800 kwetsbare werkzoekenden in een door het coronavirus stopgezette Individuele Beroepsopleiding dreigen hun volledige uitkering te verliezen. "Bij overmachtssituaties wordt hun opleidingsovereenkomst immers zonder voorwerp beschouwd en stopgezet door de VDAB. In plaats van 1.340 euro per maand rest hen dan 0 euro", aldus de twee vakbonden. "Eenzelfde scenario dreigt voor enkele honderden mensen in een beroepsinlevingsstage. Bij stopzetting van de stage kunnen zij niet terugvallen op een werkloosheidsuitkering."

Daarnaast dreigt ook inkomensverlies voor goed 11.000 wijkwerkers. In dit systeem werken vooral mensen met de laagste inkomens, zoals langdurig werklozen en leefloners. Zij dreigen 240 euro per maand te verliezen, "een groot bedrag op een vaak erg lage uitkering.”

“Wirwar aan opleidingsstatuten”

De vakbonden benadrukken dat de groepen geen gebruik kunnen maken van de federale of Vlaamse steunmaatregelen die in het leven zijn geroepen voor werknemers die in tijdelijke werkloosheid terechtkomen. "Nochtans was elk van hen tot voor kort aan de slag op diezelfde arbeidsmarkt", klinkt het.

ACV en ABVV vragen dan ook aan Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en de VDAB om snel zekerheid te verschaffen voor deze duizenden kwetsbare werknemers. "Het mag niet de bedoeling zijn dat hun prille stappen op de arbeidsmarkt in moeilijke tijden zorgen voor grotere financiële onzekerheid", zeggen de vakbonden. "En na de coronacrisis is er werk aan de winkel: deze wirwar aan opleidingsstatuten geeft te weinig inkomenszekerheden aan betrokkenen wanneer er nog eens een virus op wereldreis gaat.”