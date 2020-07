ACV: “Dringend Vlaamse middelen vrijmaken voor investeringsplan voor woonzorg” LH

03 juli 2020

19u01

Bron: Belga 5 Er is geen tijd te verliezen, de Vlaamse regering moet middelen vrijmaken voor een investeringsplan voor de woonzorg in Vlaanderen. Dat zegt het ACV in een reactie op het rapport dat de Vlaamse Ombudsdienst maakte met getuigenissen uit de woonzorgcentra en dat een beeld schetst van de chaos die er heerste tijdens de coronacrisis.

"Al enkele jaren wordt er door werknemersorganisaties, werkgevers, ouderenorganisaties en wetenschappers gevraagd naar een grote investering. Telkens kon dit de voorbije jaren niet doorgaan omdat er geen geld voor voorzien was in de Vlaamse begroting. Ook de huidige regering heeft hiervoor bitter weinig voorzien", hekelen ACV Puls en ACV openbare diensten in een mededeling. Ze benadrukken dat "vingerwijzigingen en het zoeken van individuele verantwoordelijkheden de (toekomstige) ouderen en hun familie en de tienduizenden personeelsleden in de woonzorg niet verder zullen helpen".

Naast meer verpleegkundigen en zorgkundigen vraagt de christelijke vakbond naar eigen zeggen al enkele jaren om in te zetten op woonassistenten, psychologen, logistieke ondersteuning en animatoren. "De overheid moet middelen voorzien voor een groei met 5.000 werknemers", luidt het.

Betere verloning

Er moet ook werk worden gemaakt van een verbeterde verloning voor alle werknemers in de woonzorg, gezondere arbeidsomstandigheden, opleiding en een menselijkere balans tussen werk en privé, vindt ACV. Tot slot pleit de vakbond voor veel meer beschikbare plaatsen voor zogenaamde "zij-instromers", werknemers die een carrièreswitch naar de zorgsector willen maken.

Volgende week woensdag, op 8 juli, gaat de regering samen met de vakbonden en werkgevers in de Vlaamse zorgsector rond de tafel zitten voor overleg.

