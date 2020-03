ACV: "Drie erkende coronapatiënten en nog wil Hulpkas geen telewerk toestaan” kv

31 maart 2020

21u32

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen (HZIV), de overheidsdienst die instaat voor uitkeringen uit de gezondheidszorg, weigert personeel de kans te geven om te telewerken, in weerwil van de coronamaatregelen. Dat klaagt ACV Openbare Diensten vandaag aan in een brief, die de vakbond verstuurde aan premier Sophie Wilmès, en aan de ministers van Volksgezondheid en Ambtenarenzaken.

Volgens de vakbond krijgen medewerkers in de meeste lokale kantoren van de HZIV geen toestemming om te telewerken. Nochtans zou dit mogelijk zijn, mits een kleine reorganisatie. Op de hoofdzetel zou telewerk inmiddels wel mogelijk zijn, al zou dat pas na lang aandringen gebeurd zijn en zeker nog niet overal voltijds gebeuren.

ACV Openbare Diensten zegt dat de directie zich verschuilt achter het gegeven dat ze een essentieel bedrijf is en dat telewerk daarom niet verplicht is. "Nochtans zijn de instructies van de Nationale Veiligheidsraad bijzonder duidelijk: iedereen die kan telewerken, moet telewerken", klinkt het bij de bond, die opmerkt dat er bij de HZIV steeds veel weerstand bestond tegen telewerk.



"Van heel wat medewerkers van de HZIV wordt dus nog steeds verwacht dat zij elke dag aanwezig zijn op kantoor. Op die manier worden zij zowel tijdens het traject naar het werk of door contact met collega's telkens opnieuw blootgesteld aan het risico op besmetting", vat ACV-secretaris Marijke Van Kerchove het samen in de brief.

De vakbondssecretaris zegt daarin zich ongerust te maken over de gezondheid van de medewerkers, zeker nu al drie werknemers besmet bleken met corona. Ze roept de premier en de ministers daarom op om in te grijpen. Bij de HZIV zelf kon niet onmiddellijk iemand bereikt worden voor commentaar.