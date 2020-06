Actuadebat in Vlaams Parlement over regeringsruzie rond praktijktesten JTO

15 juni 2020

Het Vlaams Parlement houdt woensdag een actualiteitsdebat over de ruzie die er afgelopen vrijdag is geweest binnen de Vlaamse regering over de invoering van praktijktesten. Verschillende oppositiepartijen hadden aangedrongen op zo'n debat.

De top van de Vlaamse regering zat vorige vrijdag urenlang samen in crisisberaad. Inzet was de aanpak van discriminatie op de arbeids- en woningmarkt en vooral dan het al dan niet inzetten van praktijktesten, die gebruikt worden om gevallen van discriminatie aan te tonen.

Na een urenlange crisisvergadering besliste de regering Jambon dat er geen praktijktesten komen, maar dat er zal worden gewerkt met een “academisch monitoringsysteem”, dat moet sensibiliseren en niet sanctioneren. Volgens minister-president Jan Jambon (N-VA) kon daarmee de “semantische discussie over één woordje” afgesloten worden.

Maar de discussie krijgt woensdag alvast een verlengstuk onder de glazen koepel van het Vlaams Parlement. Het wordt daarbij onder meer uitkijken naar de houding van Open Vld. Die partij heeft zich de voorbije weken meermaals uitgesproken voor praktijktesten en parlementslid Sihame El Kaouakibi sprak al openlijk van “woordbreuk”, en deed ook al een oproep om de voorstellen van de oppositie (die wél voorzien in praktijktesten) goed te keuren.