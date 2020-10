Exclusief voor abonnees

Actrices en (ex-)topsporters getuigen: “Blijkbaar was talent alleen niet voldoende. Je moest ook bereid zijn om seks te hebben met je werkgever”

Hulplijn 1712 lanceert campagne ‘Kijk niet weg’ tegen grensoverschrijdend gedrag in de sport- en cultuursector

Inge Bosschaerts

05 oktober 2020

10u48

0