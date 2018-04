Actrice Tine Van den Brande stapt samen met andere sp.a'er over naar Groen Mechelen TK SI

04 april 2018

11u35

Bron: Belga 0 Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zal actrice en presentatrice Tine Van den Brande bij Groen op de lijst staan in Mechelen . Dat maakte lijstduwer van Groen Mechelen Kristof Calvo bekend. Van den Brande werd zes jaar geleden verkozen als onafhankelijke kandidate op de sp.a-lijst. Ook gemeenteraadslid Bert Delanoeije stapt over van sp.a naar Groen.

Zowel Van den Brande als Delanoeije zijn geen nieuwkomers in de Mechelse politiek: Van den Brande was de afgelopen legislatuur gemeenteraadslid en Delanoeije gaat al twee legislaturen mee, eerst als OCMW-raadslid en later als gemeenteraadslid. Beiden stellen hun mandaat vanaf vandaag ter beschikking van sp.a. Kristof Calvo is zeer tevreden met de aanwinst. “Tine en Bert hebben al heel wat kilometers op de teller, en ze hebben stevige ambities inzake klimaat en natuur. Ik ben trots dat we hen vandaag kunnen voorstellen”, zegt Calvo.

Tv-gezicht

Tine Van den Brande is vooral gekend als actrice en presentatrice, maar volgens Groen-kopman Kristof Calvo is zij een uitstekend politica: "Ze is zeer betrokken en stelt de juiste vragen. Dit is een politiek talent dat verder moet kunnen ontluiken", zegt hij. Van den Brande ziet zichzelf in een tandem met Delanoeije. "We hebben dezelfde ideëen en strijden voor dezelfde idealen, namelijk natuur, klimaar en duurzame mobiliteit", zegt ze. "Het duurzame verhaal zit hard in ons DNA en ik zal trekken en sleuren zodat wat moet gebeuren ook zal gebeuren. Ik wil dat Mechelen een Europese voorbeeldstad wordt wat klimaat, natuur en mobiliteit betreft."

Van den Brande benadrukt dat haar keuze voor Groen geen keuze tegen sp.a is. "Ik heb daar steeds mijn ding kunnen doen en ben steeds gesteund in mijn projecten", zegt ze. "Maar de corebusiness van Groen is net dat duurzame verhaal en die passie voel ik vooral bij Groen. Ik ben trouwens zes jaar geleden niet gevraagd door Kristof, ik noem dat nog steeds een historische fout", lacht ze.

Natuur

Bert Delanoeije was niet aanwezig op de persconferentie omdat hij in het buitenland zit. Groen Mechelen-voorzitter Patrick Princen kijkt alleszins uit naar de samenwerking. "Ik heb al jaren een goede link met Bert, we werken al vaak samen aan projecten. Het zal gemakkelijker zijn als we ook op dezelfde banken in de gemeenteraad zitten", besluit hij.

De afgelopen twee beleidsperiodes was Bert Delanoeije afwisselend OCMW- en gemeenteraadslid voor sp.a. Delanoeije is een medewerker van Natuurpunt en de keuze voor zijn overstap naar Groen ligt in zijn liefde voor de natuur.

“Voor een ambitieus natuurproject en belangrijke doorbraken in het klimaat- en mobiliteitsbeleid wil ik mij verder politiek engageren. Ik merk in de gesprekken dat Groen die ambities deelt", klinkt het.