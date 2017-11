Activiteiten van 'De Reus' in Aalsterse schietclub onderzocht SVM

21u26

Bron: Belga 2 RV De Reus van de Bende Van Nijvel. In het onderzoek naar de Bende van Nijvel hebben speurders de activiteiten van Chris B., de zogenaamde 'Reus', in een schietclub in Aalst onderzocht. Dat gebeurde vorige week, bevestigde de procureur-generaal van Luik Christian De Valkeneer aan TV Oost. De zender vond nog een getuige die meent dat de munitie die gebruikt werd bij de Bende-overval op de Delhaize van Aalst mogelijk afkomstig is van deze schietclub.

Chris B. zou lid geweest zijn van de schietclub. Het bezoek van het onderzoeksteam kadert in een ruimer onderzoek naar de omgeving waarin hij zich begaf, luidt het. "Zowel bij vrienden van meneer B. als op andere plekken, zoals schietstanden waar hij misschien geschoten heeft in het verleden, wordt er naar aanknopingspunten gezocht", verklaarde De Valkeneer aan TV Oost. "De schietstand in Aalst is één plaats. Het is natuurlijk een interessante plaats. Want een schietstand betekent dat het iemand is die hield van wapens". Chris B. is een ex-lid van de Groep Diane, het eliteteam van de rijkswacht.

Wat het bezoek aan de schietclub heeft opgeleverd, wilde De Valkeneer niet zeggen. Ook de eigenaar van Shooting Gallery wilde niet voor de camera reageren. Hij verduidelijkt wel dat de vorige eigenaar van de schietclub is overleden. De persoon die daarvoor de club Lion d'Or uitbaatte, is naar Zuid-Afrika vertrokken.

"Munitie komt van Aalst"

Volgens een andere getuige waarmee TV Oost kon praten, is de munitie die gebruikt werd tijdens de overval op de Delhaize van Aalst op 9 november 1985 mogelijk afkomstig van diezelfde schietclub. Het gaat om voormalig legerofficier en wapenexpert Willy Van Damme. "Toen die munitie opgehaald werd in Ittre heb ik dat dadelijk herkend: een negen millimeter met andere koppen. Daarom zeg ik, het kan niet anders. Dat komt van Aalst." In die schietstand werden op grote schaal kogels gerecupereerd, zegt Van Damme. Dat heeft hij onthouden uit vroegere gesprekken met de uitbater.

Vermassen: "Hoop dat de paarden veel haver eten"

Advocaat Jef Vermassen had het in het VTM-nieuws over "een gouden tip" die veertien dagen geleden zou zijn binnengekomen en die de zaak rond de Bende van Nijvel mogelijk kan ophelderen. Maar De Valkeneer weet niet waarover Vermassen het heeft. Hij betreurt ook dat de advocaat hem niet zelf contacteerde hierover.

Vermassen reageert schamper. "Dat dat misschien met de postkoets naar Wallonië gaat, dat weet ik niet natuurlijk. Maar een verklaring die twee weken oud is, en die is daar nog niet? Ik weet dat Justitie tijd nodig heeft om een document naar de overkant van de straat te brengen. Ik hoop dat de paarden veel haver eten en dat ze daar op tijd toekomen, dat wens ik toch", zegt hij aan TV Oost.