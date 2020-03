Activiteit in werkplaatsen autosector met 80 procent gedaald vanwege coronacrisis WDw

27 maart 2020

11u56

Bron: Belga 0 Sinds de strengere maatregelen tegen het coronavirus mogen de werkplaatsen van ondernemingen uit de autosector enkel nog dringende herstellingen uitvoeren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de activiteit in de werkplaatsen er fel op achteruit gegaan is.

De vzw Car-Pass krijgt dagelijks een overzicht van de activiteiten. Daaruit blijkt dat er van maandag tot en met donderdag dagelijks gemiddeld zowat 7.000 interventies waren, tegenover goed 35.000 per dag in dezelfde periode twee weken geleden, of een daling met 80 procent.

Daarnaast daalde het aantal actieve ondernemingen met 67 procent. Car-Pass vzw is een initiatief van FEBIAC, TRAXIO en de erkende ondernemingen van de autokeuring.

