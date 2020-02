Activistische belegger wil dat Telenet 970 miljoen extra uitkeert aan aandeelhouders MDG

28 februari 2020

12u34

Bron: Belga 12 CIAM, een Britse investeringsmaatschappij, wil dat Telenet zijn aandeelhouders 970 miljoen euro aan uitzonderlijk dividend uitkeert. Dat zegt het in een open brief aan de top van het telecombedrijf. CIAM bezit naar eigen zeggen een belang van 1,26 procent in Telenet.

Na Lucerne mengt zich dus opnieuw een activistische belegger in de debatten bij Telenet. Lucerne oordeelde dat Telenet te veel naar de pijpen danst van de Amerikaanse hoofdaandeelhouder Liberty, die afgerond 58 procent van de aandelen in handen heeft.

Ondergewaardeerde koers van het aandeel

CIAM denkt er ook zo over en focust in zijn brief op de ondergewaardeerde koers van het aandeel en roept andere minderheidsaandeelhouders op zich aan te sluiten bij de eis om meer dividend. Het aandeel van Telenet is sinds 5 december 2018, toen Telenet een Capital Markets Day organiseerde, met ruim 16 procent gedaald. De aandelen van concurrenten werden daarentegen meer waard, stelt CIAM vast.

Telenet immuun voor coronavirus

CIAM wijst er nog op dat Telenet immuun is voor de uitbraak van het coronavirus en dat er geen overnamedossiers op tafel liggen. Er is dus ruimte om een uitzonderlijk dividend voor te stellen voor de algemene vergadering op 29 april, redeneert de investeringsmaatschappij.

Telenet zegt in een reactie de brief goed ontvangen te hebben. “We waarderen de inbreng van CIAM als aandeelhouder en blijven ons inzetten voor een constructieve dialoog met hen, zoals we in het verleden hebben aangetoond”, luidt het. “Een management roadshow is gepland in Parijs op 9 maart en er was al een ontmoeting met CIAM gepland voordat ze de brief stuurden. Volgens hun suggestie ontmoeten we hen op 9 maart.”