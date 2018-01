Activisten stelen Leopold II-buste uit Brusselse Dudenpark ep

13u29

Bron: Belga 3 MS De buste werd in het verleden (hier in 2012) al gevandaliseerd. De buste van Leopold II in het Dudenpark in Vorst is in de nacht van gisteren op vandaag ontvreemd door een groep activisten. Ze willen daarmee de aandacht vestigen op het niet zo fraaie koloniale verleden van de vroegere koning.

Het collectief Association Citoyenne pour un Espace public Décolonial (ACED) heeft de buste gestolen, geeft ze zelf toe in een persbericht. "We zijn tegen geweld, maar we voelden ons verplicht om deze radicale maatregel te nemen omdat de overheid blijft weigeren om een serieus debat aan te gaan over standbeelden die het koloniale verleden verheerlijken, en belangrijker nog: omdat ze weigert bewust met die donkere bladzijde in onze geschiedenis om te gaan", klinkt het.

De beweging klaagt aan dat Leopold II - ondanks de "miljoenen doden op zijn geweten" - zomaar verheerlijkt wordt en vraagt dat dat niet mag gebeuren zonder dat daarbij een context wordt voorzien. Bij zo'n standbeelden moet volgens hen tekst en uitleg worden geplaatst, liefst met de bijdrage van de Congolese gemeenschap.