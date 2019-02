Activisten blokkeren werf van mega-gevangenis Haren, 15 mensen opgepakt kg

11 februari 2019

08u52

Bron: Belga 0 Sinds 6 uur vanochtend blokkeren een negentigtal mensen de werf van de megagevangenis in de Brusselse gemeente Haren. Dat melden deelnemers aan de actie. De arbeiders hebben hun werk niet kunnen hervatten. De politie was snel ter plaatse. Zowat vijftien betogers zijn omstreeks 8 uur al opgepakt.

Op vijf plaatsen wordt de toegang tot de werf geblokkeerd. Een deel van de betogers heeft zich vastgemaakt, aan hekkens of aan elementen die in het beton zitten. Op spandoeken stond onder meer te lezen "Stop maxi-prison de Haren now".



Volgens de deelnemers waren er geen schermutselingen met de arbeiders. "Dit is een actieve, geweldloze actie", aldus een van de deelnemers. "Het wordt tijd om een einde te maken aan de vernieling van de democratie, de mensen en de natuur. De megagevangenis is een symbool van deze vernieling.”



De actievoerders willen dat de werken onmiddellijk stopgezet worden. Ze menen dat meer plaatsen in de gevangenissen zullen leiden tot een verhoging van de opsluitingen, en geen oplossing zal bieden aan de overbevolking in de gevangenissen en recidive.

Negatief advies

De werken aan de gevangenis zijn eind januari begonnen. Midden januari gaf de auditeur van de Raad van State nog een negatief advies voor de stedenbouwkundige en milieuvergunning van de gevangenis. De activisten hekelen de haast om het terrein van de Keelbeek alvast te betonneren, voor de finale beslissing van de Raad van State. De bouw had eigenlijk al in het voorjaar van 2015 moeten beginnen.