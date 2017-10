Activiste verpakt zichzelf als vlees 19u25

Bron: Belga, VTM 0 vmma Een activiste van dierenrechtenorganisatie Bite Back is deze namiddag in Mechelen in een levensgroot vleesbakje gekropen dat verpakt werd met cellofaan en voorzien van etiket en streepjescode. De dierenrechtenorganisatie wil hiermee duidelijk maken dat het stukje vlees dat mensen in de supermarkt kopen, afkomstig is van een dier en dat dat dier een erbarmelijk leven heeft geleid alvorens te worden geslacht voor consumptie.

Op de Bruul ter hoogte van de Botermarkt in Mechelen lag de activiste in een levensgroot vleesbakje. Andere vrijwilligers van Bite Back zorgden voor een woordje uitleg aan de passanten en deelden 'Maak het verschil'-gidsen uit.

Bedoeling van de actie was mensen te laten stilstaan bij de gewoonte die ze hebben om bij elke maaltijd vlees te eten, terwijl er volgens Bite Back voldoende alternatieven bestaan om plantaardig te eten. "Vlees eten is een culturele gewoonte, mensen staan daar niet bij stil", legt Wendy Dresen van Bite Back uit. "Nochtans zijn er enorm veel plantaardige alternatieven. In België worden jaarlijks 318 miljoen dieren geslacht voor consumptie. Dat stukje vlees dat je in de supermarkt koopt, was ooit een dier dat daarvoor een zeer triest leven had en op een gruwelijke manier is geslacht voor menselijke consumptie. Maar voor het sterft, voelt dat dier angst. Wij hopen dat mensen daar vandaag bij stilstaan en even nadenken over hun eigen eetgewoonten."

Volgens Dresen is de boodschap zaterdag in Mechelen wel aangekomen. "Het was enorm druk in Mechelen door het Warm Welkom Weekend. We hebben meer dan 800 gidsen uitgedeeld en bieden mensen ook 'tips and tricks' aan om de overstap naar een vleesloos dieet te maken. Hier in Mechelen zijn bijvoorbeeld al drie volledig veganistische restaurants, we merken dat de bewustwording groeit en steeds meer mensen kiezen voor vegetarische alternatieven", besluit ze.