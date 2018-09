Actievoerende zeeloodsen leggen afvaart in Antwerpen stil TTR

13 september 2018

17u44

Bron: Belga 0 De zeeloodsen die sinds gisteren spontane stiptheidsacties houden in de Antwerpse haven, breiden hun actie uit. Dat meldt de liberale vakbond VSOA. Totdat Vlaams minister Weyts (N-VA) opnieuw met de bonden aan tafel gaat, wordt in de haven de afvaart van schepen volledig stilgelegd.

Tijdens een ledenvergadering van de VSOA deze namiddag werd unaniem beslist om de actie te verscherpen. "De zeeloodsen zijn ontstemd dat kustloodsen werden ingezet om hun trajecten tijdens de actie over te nemen", zegt VSOA-secretaris Gerda De Norre. "We willen dringend een nieuw overleg met de minister, want we vragen echt niet veel."

De zeeloodsen zullen de afvaart van schepen nu volledig blokkeren. Hierdoor komt er geen plaats meer vrij aan de kaaien, waardoor ook snel de opvaart van schepen verhinderd zal zijn. Die inkomende schepen in de haven van Antwerpen worden voorlopig wel nog bediend.