Actievoerders willen opnieuw zeeleeuwenshows Antwerpse Zoo verstoren: "Educatief? Uitbuiting" Greet Wouters Delphine Vandenabeele ADN

05 mei 2018

22u07

Bron: VTM Nieuws 0 De actievoerders van de Vegan Strike Group hebben opnieuw plannen om een show van de zeeleeuwen in de Zoo van Antwerpen te verstoren. Het welzijn van de dieren staat momenteel niet centraal, vinden ze. De show krijgt binnenkort al een meer educatieve nadruk, maar dat is volgens de actievoerders niet genoeg.

Vorige zondag verstoorden actievoerders de zeeleeuwenshow in de Zoo van Antwerpen. Sindsdien ziet de show er al wat anders uit en is het entertainende karakter eerder educatief geworden. "Ontdaan van alle toeters en bellen", klinkt het bij de zoo. "We tonen de zeeleeuwen hoe ze zich van nature uit gedragen."

Toch zijn de actievoerders niet tevreden, en daarom plannen ze nieuwe acties. Op een onverwacht moment. Aan de ingang van de zoo deelde actievoerder Peter Janssen vandaag stickers uit. "Dit miljoenenbedrijf denkt aan zijn imago", zegt hij. "Ze verdienen grof geld aan het opsluiten, maar ook aan het uitbuiten van deze mooie dieren. Wij zien die hele educatie niet, dat is het ook niet. Als je echt de mensen wil informeren, dan kan je dat op heel veel verschillende manieren doen, maar niet met een bal op hun neus te laten draaien."