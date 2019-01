Actievoerders houden symbolische verkoop van humanitaire visa voor zetel N-VA ADN

30 januari 2019

16u05

Bron: Belga 0 Voor de Brusselse zetel van de N-VA heeft een vijftigtal actievoerders vanmiddag een symbolische verkoop gehouden van humanitaire visa. Met hun actie refereerden ze naar de vermeende praktijken van Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam, die in ruil voor een pak geld dergelijke visa zou hebben geregeld voor mensen uit conflictgebieden als Syrië en Irak.

De manifestanten droegen borden en spandoeken met daarop slogans gericht tegen de N-VA. Ze verkochten symbolisch valse visa en hadden ook valse briefjes van 500 euro bij, waarmee ze verwezen naar het feit dat Kucam tot wel 10.000 euro vroeg per visum.

Tot deelname aan de protestactie was opgeroepen door de Mouvement ouvrier chrétien, de Franstalige tegenhanger van Beweging.net, en het CSC-comité voor werknemers met en zonder papieren. De organisaties wezen voorts op de verantwoordelijkheid van Theo Francken, die op het moment van de feiten federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie was. Scherpe kritiek was er ook op de, volgens de verenigingen, combinatie van onmenselijk migratiebeleid en praktijken die gericht zijn op het uitbuiten van de zo ontstane clandestiniteit.