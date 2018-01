Actievoerders herdopen Gentse Leopold II-laan tot Patrice Lumumbalaan ep

17u12

Bron: Belga In Gent herdopen actievoerders de Leopold II-laan tot de Patrice Lumumbalaan, naar de gewezen Congolese premier. Ze doen dat uit protest tegen de directe erfenis van het kolonialisme, "met name racisme, discriminatie en ongelijkheid. Duitsland heeft toch ook geen Adolf Hitlerlaan?", stellen de actievoerders.

In acht andere steden trekken actievoerders vanavond ook de straat op met nieuwe naambordjes, om vraagtekens te zetten bij het Belgisch koloniaal verleden.

De vrijwilligers van organisaties als Hand in Hand vragen in acht steden om een Lumumbastraat, -plein of -standbeeld, op de dag waarop de eerste democratisch verkozen premier van de republiek Congo stierf in 1961. "Het kan niet dat er in 2018 kritiekloze aanwezigheid is van koloniale symbolen, en al zeker niet van Leopold II", zegt woordvoerder Jeroen Robbe. "We kennen vandaag de omvang van de gruwel onder zijn bewind. Dat kan je niet langer eren."

Zonder toestemming

Het stadsbestuur heeft geen toestemming gegeven voor de actie. In mei 2016 werd al eens een gelijkaardige actie ondernomen. Toen werden enkele demonstranten opgepakt en is een ladder, waarmee een straatnaambord werd aangepast, in beslag genomen. "De zaak is uiteindelijk wel geseponeerd", zegt woordvoerder Jeroen Robbe.

In Antwerpen, Hasselt, Leuven, Mechelen, Oostende, Halle, Elsene en Brussel worden in de loop van de avond gelijkaardige acties gehouden. De acties zijn landelijk gecoördineerd door Hand in Hand, onder de noemer #DekoloniseerMijnStad.