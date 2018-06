Actievoerders dringen repatriëringscentrum 127bis binnen: "Ze eisen open grenzen" Silke Vandenbroeck

20 juni 2018

11u01 0 Een dertigtal actievoerders zijn het repatriëringscentrum 127bis in Steenokkerzeel binnengedrongen. "Via ladders klommen ze over de omheining", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver-NVA).

"Ze bezetten op dit moment het dak van het centrum." Volgens de burgemeester gaat het om een Franstalige en linkse actiegroep. "Ze zijn tegen het asielbeleid en eisen open grenzen."

"De politie is ondertussen ter plaatse, maar we moeten eerst de veiligheid garanderen van de werknemers in het centrum. Vanaf het moment dat we de situatie beter kunnen inschatten, zal de politie tussenbeide komen", aldus Ryon.