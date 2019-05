Actievoerder tegen gevangenis Haren raakt zwaargewond bij brand bvb

31 mei 2019

10u30

Bron: Belga 0 In Haren is gisteravond een man zwaargewond geraakt bij een brand. Dat meldt de Brusselse brandweer. Het gaat om één van de actievoerders die op een terrein verblijven vlak bij de site waar de megagevangenis zou gebouwd worden. Het slachtoffer is met derdegraads brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

De Brusselse brandweer werd gisteren omstreeks 22.20 uur verwittigd van de brand op het Keelbeek-terrein. Ter plaatse bleek een zelfgebouwde hut van één van de actievoerders in brand te staan. De brand was veroorzaakt door de oververhitting van een kookpot met olie, aldus brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

"Het heeft onze mensen heel wat moeite gekost om de hut binnen te dringen en het vuur te blussen", zegt de woordvoerder. "Er zijn verschillende kleine explosies geweest door gasflessen die in de hut lagen. We hebben zelfs nog drie grote gasflessen van tien kilo propaangas de hut uit kunnen slepen alvorens ook die ontploften.”



In de hut bevond zich één persoon die met derdegraads brandwonden naar het ziekenhuis is gebracht. "Volgens die persoon was er nog een tweede persoon aanwezig, die licht verbrand zou zijn geraakt, maar die was niet meer ter plaatse toen wij aankwamen", aldus nog de brandweerwoordvoerder.