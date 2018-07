Actieve Verdediging Wapenliefhebbers wil vernietiging amnestieregeling wapenvergunningen

11 juli 2018

De amnestieregeling voor illegale wapenbezitters is verwarrend. Wie zich aanbiedt bij de politie, kan nooit vooraf zeker weten of zijn wapens voor regularisatie in aanmerking komen. Dat zegt de Actieve Verdediging der Wapenliefhebbers (AVWL), die de vernietiging vraagt van de amnestieregeling illegale wapens- en ladervergunningen.