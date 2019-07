Acties Swissport voorlopig opgeschort: "Goede basis voor voortzetten onderhandelingen” AW

03 juli 2019

18u45

Bron: Belga 0 De vakbonden en de directie van bagageafhandelaar Swissport hebben tijdens een verzoeningsvergadering "een goede basis voor verdere gesprekken" bereikt. De onderhandelingen worden volgende week donderdag voortgezet. Tot dan komen er geen nieuwe acties, zeggen de bonden.

De vakbonden bij Swissport klagen al enige tijd over een tekort aan personeel. De bonden hadden daarom gevraagd om een concreet plan om het personeelsgebrek op te lossen, maar de gesprekken daarover waren maandagavond afgesprongen. Vandaag werd op de federale overheidsdienst Werk voor het eerst samengezeten met een sociaal bemiddelaar.



"Die gesprekken hebben een resultaat opgeleverd. Er is een tekst die een goede basis vormt voor het verderzetten van de onderhandelingen", reageert Olivier Van Camp (BBTK) na afloop van het bijna vijf uur durende overleg. "Volgende week donderdag gaan we daarover opnieuw samenzitten met de directie.”



Bij dat volgende overleg zou het opnieuw gaan om rechtstreekse onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie, dus zonder tussenkomst van een bemiddelaar. De gesprekken zouden om 11 uur plaatsvinden.



"De engagementen die in de tekst vermeld staan, zijn voldoende om acties voorlopig op te schorten", zegt ook Hans Elsen (ACV). "Maar het blijft afwachten hoe de invulling van de engagementen er volgende week uitziet."

Premie voor personeel

Volgens de bonden bevat de tekst onder meer concrete engagementen om te bepalen hoe de personeelstekorten opgelost kunnen worden. De bonden dringen niet per se aan op aanwervingen, maar wel op een invulling van de noodzakelijke functies. Daarnaast wordt er ook gesproken over een premie voor het personeel. "Het grote verschil met maandag is dat de directie toen geen becijferde plannen op tafel had gelegd. Deze keer hebben we aangedrongen op een gedetailleerde tekst", aldus Van Camp.

In een reactie bevestigt Swissport dat er een overeenkomst werd bereikt over een snelle invulling van de openstaande posities en over een premie voor het personeel. De directie zegt ook erg tevreden te zijn over de “positieve” en “heel constructieve” manier waarop de onderhandelingen verlopen zijn.

