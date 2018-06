Acties in Vlaamse gevangenissen gaan zesde dag in: slechts 27 procent van personeel aanwezig Redactie

24 juni 2018

16u30

Bron: Belga 22 In de Vlaamse gevangenissen is zondagochtend 39,7 procent van het personeel komen opdagen. Voor de dagdienst daalde dat naar 12,3 pct, wat voor beide shiften neerkomt op 27,6 pct van de normale bezetting. Dat meldt het Gevangeniswezen. Op de zesde actiedag van de vakbonden tegen het ontwerp van minimale dienstverlening bleef in de Waalse gevangenissen zowat een derde van het personeel van de ochtendshift afwezig.

De nachtdienst in Vlaanderen haalde nog een bezettingsgraad van 64,6 pct. De actiebereidheid bleek een stuk hoger tijdens de ochtendshift en de dagdienst.

De laagste bezetting (ochtend- en dagdienst samen) werd opgetekend in de gevangenis van Gent (13,7 pct), gevolgd door Hasselt (15,3 pct), Dendermonde (21,8 pct), Brugge (23,3 pct) en Beveren (24 pct). De meeste werkwilligen werden geteld in Oudenaarde (45,9 pct), Ieper (44 pct), Tongeren (42,8 pct) en Antwerpen (35,6 pct). Voor de drie diensten samen werden in Vlaanderen 211 politieagenten en 22 agenten van de civiele bescherming als versterking ingezet.

Wallonië

Net als de voorgaande dagen werd in Franstalig België een stuk minder gestaakt. De inrichtingen in Doornik (33,3 pct) en Nijvel (53,5 pct) werden het zwaarste getroffen in de ochtendshift, Itter (85,3 pct) en Aarlen (86,6 pct) ondervonden weinig hinder. In Hoei was iedereen op post.

Sinds dinsdag voeren de vakbonden acties om te protesteren tegen het voornemen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen in te voeren. Daarnaast zijn de vakbonden ook niet te spreken over enkele aanpassingen in het personeelsstatuut dat de minister wil doorvoeren.