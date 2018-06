Acties in Vlaamse gevangenissen gaan door: slechts 23 procent van personeel aan de slag deze ochtend Redactie

21 juni 2018

09u11

Bron: Belga 6 Als gevolg van de vakbondsacties in de gevangenissen, is deze ochtend in Vlaanderen slechts 23 procent van het voorziene personeel opgedaagd. Dat blijkt uit cijfers van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

De vakbonden voeren sinds dinsdag acties om te protesteren tegen het voornemen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen in te voeren.

De actie wordt ook vandaag nog goed opgevolgd, waardoor in Vlaanderen slechts 23 procent van de ochtendploeg aanwezig is. Vooral in Gent (10 procent van de normale bezetting), Hasselt (10,3 procent), Wortel (16 procent), Sint-Gillis (16,7 procent) en Brugge (18 procent) blijkt de bereidheid tot actie groot. Er zijn in Vlaanderen in totaal 77 politieagenten ingezet om de dienstverlening in de gevangenis te verzekeren.

Wallonië

Ook in de Waalse gevangenissen wordt deze ochtend nog altijd geprotesteerd. Daar zijn gemiddeld vier op de tien personeelsleden opgedaagd, zo meldt het Gevangeniswezen.

Deze middag vindt op het kabinet van minister Geens overleg plaats met de gevangenisbonden. Daarna zullen de bonden de achterban inlichten en zal er meer duidelijkheid zijn over het verdere verloop van de acties.