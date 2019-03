Acties bij skeyes gaan verder: vanavond drie uur lang geen vliegverkeer mogelijk op luchthaven Luik mvdb TT

23 maart 2019

10u43

Bron: Belga 1 Door een tekort aan luchtverkeersleiders zal er vanavond, tussen 19 en 22 uur, geen vliegverkeer mogelijk zijn op de luchthaven van Luik. Dat bevestigt Dominique Dehaene, woordvoerder van de luchtverkeersleiding skeyes.

Ook de voorbije dagen waren er al tekorten bij de luchtverkeersleiding in ons land. Dat zorgde voor zware vertragingen van het vliegverkeer. Afgelopen nacht ging het hele Belgische luchtruim zelfs enkele uren dicht.

De liberale en christelijke vakbond hebben een stakingsaanzegging lopen uit onvrede met de arbeidsomstandigheden bij skeyes. De directie belooft een aantal maatregelen en sloot daarover gisteren een akkoord met de socialistische vakbond, maar de voorstellen stuitten op een njet bij het christelijke ACV. Die kondigde voor maandag nieuwe acties aan.

Een verklaring voor het personeelstekort van vanavond in de verkeerstoren in Luik werd niet gegeven. In het verleden wezen directie en bonden elkaar met de vinger: de directie had het over stakingsacties, terwijl het volgens de bonden ging om zieken.

Het tijdelijk sluiten van de luchthaven van Luik zal waarschijnlijk geen impact hebben op het reizigersverkeer: volgens de website van Liege Airport vinden er tussen 19 uur en 22 uur geen passagiersvluchten plaats. De luchthaven is wel een belangrijke vrachtluchthaven.

Op Brussels Airport lijkt de situatie intussen genormaliseerd, er zijn deze voormiddag enkel nog wat lichte vertragingen te zien.