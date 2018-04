Acties bij Lidl breiden uit: nu al vier distributiecentra geblokkeerd SI

29 april 2018

17u12

Bron: VTM NIEUWS 0 De acties bij supermarktketen Lidl breiden uit. Nu is ook het distributiecentrum in Wevelgem geblokkeerd. "Van de vijf distributiecentra zijn er nu al vier dicht", zegt Jan De Weghe van de socialistische bediendenvakbond BBTK aan VTM NIEUWS.

Het is vandaag al de vijfde dag op rij dat er gestaakt wordt bij de supermarktketen omdat de werkdruk te hoog ligt. Eergisteren zaten de vakbonden samen met de directie, maar daar kwam voorlopig geen akkoord uit de bus.

"In Wallonië werden eerder al enkele distributiecentra geblokkeerd, in Courcelles en Marche-en Famenne", zegt De Weghe aan VTM NIEUWS. "Gisteren is de solidariteit van Wallonië overgeslagen naar Genk. Nu is ook het distributiecentrum in Wevelgem dicht. Het enige distributiecentrum dat nog open is, is dat in Sint-Niklaas."