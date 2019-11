Actiegroepen zoeken plastic keutels langs de Schelde NLA

03 november 2019

16u23

Bron: Belga 0 Langs de Schelde in en rond Antwerpen zijn vandaag een veertigtal mensen op zoek naar plastic keutels of 'pellets'. Met hun smartphone inventariseren ze de aanwezigheid van piepkleine plastic deeltjes in het estuarium van de Schelde, om te wijzen op de schadelijkheid van plastic voor het milieu.

Aan de oevers van de Schelde ligt het op veel plekken vol met pellets of 'nurdles’, stukjes plastic niet groter dan een erwt, die gebruikt worden om plastic producten mee te produceren. Ondanks hun geringe grootte zijn ze erg schadelijk voor ecosystemen, omdat vogels en andere dieren ze verwarren met voedsel. Op die manier komt plastic in de voedselketen terecht.

Om zicht te krijgen op de omvang van het probleem, organiseert actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij vandaag een 'plastickeuteljacht' in de Antwerpse haven en het estuarium van de Schelde. Lands de oevers gaan vrijwilligers op zoek naar aangespoelde pellets. Ze noteren de locatie, maken foto's en verzamelen stalen.

"Op verschillende plaatsen in de haven zijn in totaal een veertigtal mensen op zoek naar aangespoelde plastic keutels", zegt Katrin Van den Troost van Antwerpen Schaliegasvrij. "Daarnaast varen de zeescouts men hun schip langs de linkeroever om gegevens te verzamelen. Er nemen ook andere actiegroepen deel in natuurgebied het Zwin en over de Nederlandse grens in Zeeland. In totaal doen zo'n honderd mensen mee.”

De vrijwilligers zoeken vooral in de buurt van grote havenbedrijven en in natuurgebieden. "Het is de eerste keer dat er data wordt verzameld over dit probleem langs de Schelde", zegt Van den Troost. "We willen zo veel mogelijk info bijeen brengen, maar ook de ogen openen voor dit probleem. Onze resultaten willen we gebruiken voor verder onderzoek. Er is aan enkele universiteiten al interesse om ermee aan de slag te gaan.”

De actie wil een signaal zijn naar de petrochemische cluster in de Antwerpse haven en. "De haven is het economisch hart van België en we hebben de petrochemie nodig, maar de sector moet veranderen. We vragen een duurzaam toekomstplan.”