Actiegroep legt bom onder nieuw stadion Club Brugge BHT

De actiegroep Open Ruimte Brugge wil de plannen van Club Brugge dwarsbomen om een nieuw stadion te bouwen langs de Blankenbergse Steenweg. De actiegroep verenigt een aantal milieuverenigingen uit de regio. "Er moet 200 hectare open ruimte verdwijnen voor parkings, een voetbalstadion, kantoren en industriegrond. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet", zegt woordvoerder Paul De Graeve, voorzitter van Natuurpunt Brugge. "Er zijn te weinig alternatieven bekeken."

De actiegroep trekt naar de Raad van State om het goedgekeurde 'GRUP afbakening regio Brugge' aan te vechten. Ze geloven in hun zaak. "We spiegelen ons aan De Witte Pion, de actiegroep die enkele jaren geleden al verhinderde dat Club zou bouwen in het Chartreusegebied in Loppem." De actiegroep start een crowdfundingactie om hun protest te financieren. De stad Brugge maakt zich sterk dat het dossier sterk genoeg onderbouwd is. "Maar het zorgt wel weer voor vertraging", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). Club Brugge reageert niet op het nieuws.