Actiedag vijfde campagne inbraakpreventie net voor overgang naar winteruur

jv

26 oktober 2018

06u35

Bron: belga

Vandaag is de nationale actiedag van de inbraakpreventiecampagne "1 dag niet". Tijdens die campagne wil onder meer de politie sensibiliseren rond inbraken. In ons land gebeuren nog altijd meer dan 144 inbraken per dag.