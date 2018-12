Actiedag vakbonden: industriezones geblokkeerd, gevels VBO en MR beklad, betogers bedreigd met wapen Staking in meer dan 260 metaal- en textielbedrijven, bus- en tramverkeer verstoord ADN

14 december 2018

07u27

Bron: Belga 49 Onvrede over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht leiden tot een “stakingsgolf” tijdens de nationale actiedag georganiseerd door de vakbonden. In meer dan 260 metaal- en textielbedrijven wordt gestaakt, in Waals-Brabant worden industriezones geblokkeerd. Er zijn ook verschillende manifestaties en filterblokkades. Het bus- en tramverkeer van De Lijn ondervindt grote hinder. Er waren ook al incidenten. Zo werd de gevel van de hoofdzetel van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) met rode verf besmeurd en werden actievoerders in Gent bedreigd met een wapen.

Er wordt momenteel vooral actiegevoerd in de industriële sectoren, zoals de voeding-, metaal- en textielbedrijven. “In meer dan 260 metaal- en textielbedrijven wordt gestaakt”, aldus William Van Erdeghem, voorzitter van ACV Metea. “In vele andere honderden bedrijven wordt op een andere manier actiegevoerd. Lees petities, ondernemingsraden, contacten met de werkgevers, manifestaties, enzovoort.”

Onze leden, militanten en delegees geven een duidelijk signaal aan deze regering. Zware beroepen, pensioenen, asociaal beleid = niet met ons. #WeAreBTB @vakbondABVV pic.twitter.com/qUaNz5meB6 BTB-ABVV(@ btb_abvv) link

Verschillende bedrijven volledig stil

In Wilrijk in Antwerpen ligt zowel de productie als de distributie bij de fabriek van Coca-Cola volledig stil. “Bij de arbeiders waren er zo goed als geen werkwilligen”, zegt ABVV-secretaris Yvan De Jonge. Ook bij koekjesproducent LU in Herentals liggen de productielijnen helemaal stil. Volgens De Jonge liggen andere grote voedingsbedrijven in de regio evenzeer plat. “We krijgen zelfs van kleine bedrijfjes, waar geen afgevaardigde is, de vraag van werknemers hoe ze kunnen staken.”



In Oost-Vlaanderen zijn er acties “in een negentigtal bedrijven”, meldt Marc Staelens van ABVV-metaal. “Daarvan liggen er een veertigtal volledig plat.” De belangrijkste daarvan zijn Volvo Cars, Volvo Trucks, Volvo-toeleverancier Tower Automotive, Honda en Bekaert Aalter. Arcelor Mittal ligt niet volledig plat, want daar worden op stakingsdagen traditiegetrouw mensen opgevorderd.

In Vlaams-Brabant zijn vooral grote bedrijven uit de voedingssector getroffen. “Het werk werd onder meer neergelegd in de grotere brouwerijen zoals AB InBev in Leuven en Hoegaarden en Haacht in Boortmeerbeek”, zegt Bert Verhoogen, provinciaal secretaris van de centrale voeding en horeca. “Bij zuivelproducent Danone in Rotselaar draaien maar drie van de twaalf productielijnen. Ook in het depot van warenhuisgroep Colruyt in Halle en bij Kellogg’s in Zaventem werden afdelingen stilgelegd. Bij de Tiense Suikerraffinaderij in Tienen zijn onvoldoende lijnen beschikbaar om de verpakking te garanderen.” Het foodservicebedrijf Java in Rotselaar verving het stakend personeel door interimarbeiders, tot grote onvrede van de bonden.

Het is gedaan met wandelen in Brussel. We hebben dat gedaan met 60.000 - 70.000 man, maar er wordt niet geluisterd Marc Staelens van ABVV-metaal

Bij Audi Brussel in Vorst ondervindt men lichte hinder. Zo’n 20 tot 30 procent van de werknemers ontbreekt op de werkvloer en dus draaien niet alle afdelingen op volle toeren. Ook elders in Vlaanderen en Brussel wordt er gestaakt.

“Het is gedaan met wandelen in Brussel,” verwijst Marc Staelens naar de grote pensioenbetoging in mei. “We hebben dat gedaan met 60.000 - 70.000 man, maar er wordt niet geluisterd. De regering en werkgevers moeten nu uit hun kot komen.”

Vakbonden besmeuren gevel van VBO

In Brussel hebben een duizendtal aanhangers van de vakbonden actie bij de zetel van werkgeversorganisatie VBO gevoerd. Ze uitten er met veel lawaai en de nodige voetzoekers hun ongenoegen over de pensioenleeftijd van 67 jaar, maar ook over de koopkracht. Enkele betogers hebben de gevel van het gebouw met rode verf beklad.

Het VBO heeft al laten weten dat de factuur voor de schoonmaak van de gevel naar de vakbonden zal worden opgestuurd.

De slogans die de betogers op hun vele spandoeken tentoonspreidden, waren klaar en duidelijk. “Voor de rijken het fiscaal paradijs, voor ons de hel”, “alles stijgt behalve ons salaris”, “veroordeeld tot pensioen op 67 jaar” of “neen, tegen de sociale slachtpartij”.

“We leven in de 21ste eeuw en willen niet terug naar de middeleeuwen. We willen deftigste werkomstandigheden en dat begint bij de werkgevers. We eisen respect voor de werknemer”, zegt een ACLVB-vakbondsafgevaardigde.

Voor de bonden is het duidelijk dat de regering hen in de steek laat. “In mei zullen we de regering veranderen, een regering die niet naar ons luistert”, stelt een ACV-afgevaardigde. “De jobs jobs jobs die ons beloofd zijn, zijn geen echte jobs”, maar duwen ons in de armoede”, stelt Estelle Ceulemans, algemeen secretaris ABVV Brussel.

Na de actie hebben de vakbonden hun eisen voorgesteld aan Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van de werkgeversfederatie. “Ze hebben geluisterd en hebben herhaald dat ze oplossingen willen vinden, maar wel rond de tafel. Verder waren er geen voorstellen van hun kant”, vertelt Michaël Dufrane, interprofessioneel secretaris van de liberale vakbond ACLVB.

Bij het VBO valt te horen dat er weinig commentaar te geven is. “De vakbonden hebben hun eisen voorgelegd.” Eerder op de dag liet het VBO verstaan begrip te hebben voor de acties, maar stelde de federatie dat hervormingen op de arbeidsmarkt of in onze pensioenen “noodzakelijk” zijn.

Verschillende bedienden van ACV Voeding en Diensten, van onder meer de sectoren bewaking, schoonmaak, horeca of dienstencheques, hebben uit protest het Luxemburgplein aan het Europees Parlement versierd met groene ballonnen en spandoeken. “In de eerste plaats gaat het over de koopkracht. De mensen zeggen nu dat het einde van de maand al de 16de is”, verklaart vakbondssecretaris Nic Görtz.

Vandaag #14december voeren wij actie in heel het land, zoals hier vóór het Europees Parlement in Brussel. Voor onze #koopkracht en onze #pensioenen pic.twitter.com/4DbtrMyfS6 ACV Voeding Diensten(@ ACV_VD) link

Op initiatief van vakbond ABVV trokken zeshonderd manifestanten door de binnenstad van Leuven. “Wij roepen een halt toe aan het kille beleid. We gaan voor een maatschappij waarin mensen voor elkaar zorgen en armoede geen enkele kans meer krijgt”, zei provinciaal secretaris Steven Marchand. De organisatoren koppelden twee goede doelen aan hun manifestatie.

In Genk ging idem dito een sensibiliseringsmanifestatie door, met nadruk op het verhogen van de koopkracht. Een zestigtal militanten trok met pamfletten en een rad van fortuin - waarbij mensen prijzen zoals ‘minder werkdruk’ konden winnen - door het centrum. “Hardere acties en verdere stakingen zijn niet uitgesloten”, zegt BBTK Limburg. “Dit is een inlichting naar de werkgevers toe. We betreuren de welles-nietesspelletjes. Ze zouden beter luisteren naar ons, dan zouden er ook geen gele hesjes zijn.”

Deze actie is een inlichting naar de werkgevers toe. Ze zouden beter luisteren naar ons, want dan zouden er ook geen gele hesjes zijn. Hardere acties en verdere stakingen zijn niet uitgesloten Carine Meuwis, voorzitter van BBTK Limburg

Kleine blokkades

De vakbonden hebben verder filterblokkades uitgevoerd aan afrit 26bis in Lummen en aan de afrit Zolder-Terlaemen in Heusden-Zolder. De acties zorgden tijdelijk voor een moeilijke doorgang tijdens de ochtendspits maar zijn intussen al afgelopen, waardoor de hinder beperkt bleef. Volgens ABVV ging het om zo’n 200 vakbondsleden.

De vakbondsacties werden gedoogd. “Zolang iedereen op zijn werk kan geraken, kan het voor ons”, zegt burgemeester van Heusden-Zolder Mario Borremans. “Onze politie is ter plaatse om te zorgen dat de veiligheid voor iedereen gegarandeerd wordt”, benadrukt burgemeester van Lummen Luc Wouters.

Politieblokkades op alle toegangswegen van het industrieterrein Lummen-Zolder. Niemand passeert. #NationaleActiedag #14december #Pensioen #Koopkracht #AllUnited pic.twitter.com/E9FQ02iouv Kim De Witte(@ DeWitteKim) link

In het Vlaamse Brabantse Zellik hebben werknemers van Delhaize eveneens een soort filterblokkade opgeworpen. Actievoerders hinderen er het verkeer door heen en weer over het zebrapad te hollen. “Vroeger konden vrachtwagenchauffeurs bij zo’n acties eens agressief uit de hoek komen, maar we hebben nog geen enkele agressieve trucker ontmoet”, klinkt het. Ook op andere plaatsen worden zulke kleine blokkades georganiseerd.

Grote blokkades

In Waals-Brabant worden dan weer verschillende industriezones geblokkeerd. Dat is het geval in Tubeke, Nijvel en Waver. Ook in Henegouwen blokkeren de bonden industriezones, onder meer in Moeskroen, Doornik, Aat, Antoing en Leuze. Voorlopig gebeurt dat zonder incidenten. Op de RN25 hield de socialistische vakbond vanaf 08.00 uur een langzaamaanactie.

De actiedag is in Wallonië ook goed voelbaar bij het openbaar vervoer, vooral in Luik en Charleroi. In Luik en omgeving ondervinden 100 en 120 bedrijven ook hinder.

Action escargot en cours sur la RN25, plusieurs zonings bloqués dans le Brabant wallon https://t.co/lMMa2wILCh RTBF info(@ RTBFinfo) link

Ook in Wallonië vandalisme: gevel MR-kantoor beklad

In Namen betoogden 200 à 300 militanten van de socialistische vakbond voor de zetel van de liberale regeringspartij MR. Een tiental manifestanten besmeurde het gebouw met een gekleurde vloeistof om “het sociaal bloedbad” voor te stellen. Ze kleefden er ook affiches op de ramen met de boodschap dat het “VBO beslist en de MR uitvoert”.

Na een onderhoud met MR-fractievoorzitter David Clarinval riep ABVV-er Thierry Bodson op tot meer acties in januari. “Als niets vooruitgaat, als er niet naar ons wordt geluisterd, zullen we terugkeren in de tweede of derde week van januari”, zei hij. “De MR probeert zich een maagdelijkheid aan te meten door zich af te scheiden van de N-VA, maar wij zullen niet vergeten wat er in de voorbije vier jaar is gebeurd.”

Grote hinder bij De Lijn

De actiedag van de bonden verstoort ook het bus- en tramverkeer van De Lijn. Er is hinder op zowel de stads- als de streeklijnen in heel Vlaanderen. De impact is het grootst op de stadsnetten van Antwerpen en Gent, maar ook de regio’s Mechelen, Turnhout, Aalst, Leuven, de druivenstreek, het Pajottenland en het Hageland en de hele provincie Limburg ondervinden grote hinder.

Geen hinder op luchthaven en bij spoor

Op Brussels Airport verloopt voorlopig alles vlot. Er zijn geen problemen bij de check-in, het afleveren van de bagage of de controles. “Alles verloopt normaal en is onder controle”, aldus een woordvoerster.



In het kader van de actiedag hadden de vakbonden de werknemers van de bagageafhandelaars opgeroepen om te staken. De socialistische transportvakbond had gisteren een ruime deelname voorspeld. “Er wordt inderdaad gestaakt. Maar er is voldoende personeel om de operaties uit te voeren”, aldus de woordvoerster. Reizigers waren door de luchthaven geadviseerd enkel met handbagage te reizen.

Het vrachtverkeer op Brucargo ondervindt wel stevige hinder. Zowel de aankomende als vertrekkende vluchten zijn grotendeels afgelast.

Ook bij het spoor is er zoals voorspeld geen hinder.

Vuilnisophaling verstoord

Daarnaast is de vuilnisophaling in onder meer Wallonië en Brussel verstoord, op sommige plaatsen al meer dan op andere. Bij Net Brussel staakt 20 procent van het personeel. “De impact van de beweging werd versterkt door een intussen opgeheven stakingspiket die de toegang van onze ophaalwagens van witte zakken verhinderde”, vertelt woordvoerder Etienne Cornesse. “De Algemene directie van Net Brussel vraagt de inwoners om haar verontschuldigingen te aanvaarden voor deze verstoringen.”

Ook in Antwerpen is er hinder in de stedelijke dienstverlening, vooral bij de huisvuilophaling en de containerparken. Aan inwoners van de stad wordt gevraagd huisvuil indien mogelijk opnieuw binnen te nemen als het niet wordt opgehaald. De stadsloketten in Antwerpen zijn geopend, maar de wachttijden kunnen langer oplopen. En één op de vier stedelijke Antwerpse basisscholen is dicht. Er is steeds opvang voorzien voor kinderen die toch naar school komen. Ouders zijn op voorhand verwittigd.

Geen stakingen bij KMO’s

Uit een rondvraag van ondernemersorganisatie Unizo blijkt dat er niet wordt gestaakt in de Vlaamse KMO’s. Bij de ondernemers is er weinig begrip voor de eisen en de acties van de vakbonden.

Incidenten

Naast het besmeuren van het VBO-gebouw in Brussel, waren er nog incidenten op deze actiedag, aan de haven van Gent.

Zo reed een boze chauffeur daar een blokkade omver, om vervolgens de opgejutte actievoerders ter plaatse te bedreigen met een wapen. De politie kliste de man en betrapte hem met meerdere wapens op zak. Of die echt zijn of niet, is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak.

Bij opstart van de vakbondsactie in de Gentse haven ging het ook even mis. Rond 5u20 werd een staker aan de Skaldenbrug aangereden door een vrachtwagen. Het ging gelukkig om een kleine aanrijding, de man heeft een wonde aan zijn been. “Op basis van de info waar we over beschikken, gebeurde de aanrijding niet opzettelijk en was er zeker geen agressie mee gemoeid” aldus de scheepvaartpolitie.

Kernkabinet praat met Groep van Tien

Het kernkabinet praat morgen om 9.30 uur met vakbonden en werkgevers, verenigd in de zogeheten Groep van Tien, over de sociale en economische thema’s van het moment.