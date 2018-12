Actiedag vakbonden begonnen: industriezones geblokkeerd, bus- en tramverkeer verstoord, staking in meer dan 260 metaal- en textielbedrijven TTR ADN

14 december 2018

07u27

Bron: Belga 1 Onvrede over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht zullen vandaag tot een “stakingsgolf” leiden tijdens de nationale actiedag georganiseerd door de vakbonden. In meer dan 260 metaal- en textielbedrijven wordt gestaakt, in Waals-Brabant worden intussen verscheidene industriezones geblokkeerd. Het bus- en tramverkeer van De Lijn ondervindt ook grote hinder.

Er wordt momenteel vooral actiegevoerd in de industriële sectoren, zoals de voeding-, metaal- en textielbedrijven. “In meer dan 260 metaal- en textielbedrijven wordt gestaakt”, aldus William Van Erdeghem, voorzitter van ACV Metea. “In vele andere honderden bedrijven wordt op een andere manier actiegevoerd. Lees petities, ondernemingsraden, contacten met de werkgevers, manifestaties, enzovoort.”

Zo ligt in Wilrijk zowel de productie als de distributie bij de fabriek van Coca-Cola volledig stil. Dat bevestigt de socialistische vakbond ABVV Horval Antwerpen. “Bij de arbeiders waren er zo goed als geen werkwilligen”, zegt ABVV-secretaris Yvan De Jonge. Volgens De Jonge liggen ook andere grote voedingsbedrijven in de regio volledig plat. “We krijgen zelfs van kleine bedrijfjes, waar geen afgevaardigde is, de vraag van werknemers hoe ze kunnen staken.”



In Waals-Brabant worden verschillende industriezones geblokkeerd. Dat is het geval in Tubeke, Nijvel en Waver. In verscheidene grote bedrijven in de provincie wordt gestaakt, onder meer in faramareus GSK in Waver. Op de RN25 houdt de socialistische vakbond vanaf 08.00 uur een langzaamaanactie.

Geen hinder op luchthaven en bij spoor

Op Brussels Airport verloopt voorlopig alles vlot. Er zijn geen problemen bij de check-in, het afleveren van de bagage of de controles. “Alles verloopt normaal en is onder controle”, aldus een woordvoerster.



In het kader van de actiedag hadden de vakbonden de werknemers van de bagageafhandelaars opgeroepen om te staken. De socialistische transportvakbond had gisteren een ruime deelname voorspeld. “Er wordt inderdaad gestaakt. Maar er is voldoende personeel om de operaties uit te voeren”, aldus de woordvoerster. Reizigers waren door de luchthaven geadviseerd enkel met handbagage te reizen.



Ook bij het spoor is er zoals voorspeld geen hinder.

Wel grote hinder bij De Lijn

De actiedag van de bonden verstoort ook het bus- en tramverkeer van De Lijn. Er is hinder op zowel de stads- als de streeklijnen in heel Vlaanderen. De impact is het grootst op de stadsnetten van Antwerpen en Gent, maar ook de regio’s Mechelen, Turnhout, Aalst, Leuven, de druivenstreek, het Pajottenland en het Hageland en de hele provincie Limburg ondervinden grote hinder.

In de stad Antwerpen is het tram- en busnet ernstig verstoord. Ongeveer 30 procent van de tramchauffeurs was om 07.00 uur aan de slag. De dienstverlening in Mechelen is ook ernstig verstoord en in Turnhout is slechts 15 procent van de bussen uitgereden.

In Limburg zijn twee op de drie chauffeurs uitgereden. Op de meeste lijnen vallen ritten weg. De hinder is voelbaar op de streeklijnen in de hele provincie. Ook op de stadslijnen van Hasselt, Genk en in mindere mate ook Tongeren en Sint-Truiden rijden beduidend minder bussen dan op een gewone vrijdag. Bij de belbussen kunnen niet alle gereserveerde ritten gereden worden.

In Gent zijn niet alle bussen en trams uitgereden. Na 20.00 uur zullen er in Gent zelfs geen stadslijnen meer rijden. In Aalst wordt 5 procent van de stadslijnen gereden, in Sint-Niklaas 50 procent. Op de streeklijnen is er ook hinder: in de streek rond Gent rijdt 75 procent van de bussen. In de Denderstreek is dat 75 procent, de Vlaamse Ardennen 80 procent. In de regio Sint-Niklaas rijdt 60 procent.

De vakbondsactie veroorzaakt grote hinder in heel de provincie Vlaams-Brabant, zowel voor het stadsnet van Leuven, de druivenstreek, het Pajottenland als het Hageland. Ook heel wat schoolritten vallen weg.

In de provincie West-Vlaanderen rijdt zo’n 80 procent van de bussen en trams.

