Actiecomité Doel 2020 stapt naar Grondwettelijk Hof tegen decreet dat inspraak beperkt LH

05 november 2018

16u43

Bron: Belga 0 Dankzij een decreet op een wet van 1978 zal het Antwerps Havenbedrijf in de toekomst beslissingen over grondgebied kunnen nemen zonder inspraak van het publiek. Dat zegt Doel 2020 aan de Gazet van Antwerpen en is bevestigd aan Belga. De actiegroep is naar het Grondwettelijk Hof gestapt om de annulering van een decreet te vragen.

Volgens de actiegroep zorgt het decreet ervoor dat het Antwerps Havenbedrijf in de toekomst havengebieden kan aanduiden en meteen bebouwen, zonder daarvoor inspraak te vragen van het publiek. Bovendien bevrijdt het decreet de haven van de natuurcompensatieregel. "Vorig jaar werd het ruimtelijk uitvoeringsplan van de haven nog vernietigd door de Raad van State, omdat het verloren groen niet werd gecompenseerd", zegt advocaat Philippe Vande Casteele, die optreedt voor Doel 2020.

"Men probeert in de toekomst tussenkomst van het publiek te vermijden", vindt Jan Creve van Doel 2020. De actiegroep, die ijvert voor behoud van het polderdorp, onderhandelt al twee jaar over de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit. "We zijn op 'speaking terms' met de Vlaamse regering over die uitbreiding, maar het een sluit het andere niet uit", zegt Creve. "Dit gaat om beslissingen in de toekomst."

Het Grondwettelijk Hof moet zich binnen het jaar uitspreken over de zaak.