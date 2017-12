Actie 'Win uw huis' opgeschort na bedreigingen LVB/LPS

17u05

De actie 'Win uw huis' wordt on hold gezet. Het is met andere woorden voorlopig niet meer mogelijk om een lotje van 50 euro te kopen en zo een prachtig gerenoveerde rijwoning in Waregem te winnen. Eigenaars Kris Sierens en Heidi Vandenbroeke hadden de loterij op touw gezet om zo de Warmste Week van Studio Brussel te steunen.

Er kwamen erg veel positieve reacties op het initiatief, maar het gezin kreeg ook bikkelharde verwijten te slikken, vooral via sociale media. Een aantal mensen was er blijkbaar van overtuigd dat het gezin Sierens zichzelf wou verrijken met Kom op tegen Kanker als excuus. Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker, verzekerde ons dat daar niets van aan is en dat het gaat om een heel integer gezin dat enkel goede bedoelingen heeft: "Bovendien hebben ze een attest van een schatter waaruit blijkt dat het huis méér waard is dan wat ze vragen. Het is dus niet zo dat ze munt proberen te slaan uit de actie."

Toch schorten Kris en Heidi de actie voorlopig op, uit vrees voor de veiligheid van hun gezin: "Ons gezin is benaderd geweest via verschillende kanalen. De wereld zit blijkbaar anders in elkaar dan wij dachten. Dit hadden we niet zien aankomen. Ik hoop dat mijn gezin nu verder buiten schot blijft."