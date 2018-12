Actie van overleden Emma (19) brengt 27.442 euro op CDR

22 december 2018

03u47 0 Twee weken geleden kon u in deze krant het levensverhaal lezen van Emma Degryse, de 19-jarige Roeselaarse die in oktober overleed aan een hersentumor. Kort voor haar overlijden startte ze een snoepjesactie ten voordele van Make-A-Wish, die gisteren afklopte met het waanzinnige bedrag van 27.442 euro.

"Emma startte de actie op 26 september, maar wist dat ze de Warmste Week niet meer zou halen. Ze vroeg ons om de actie voort te zetten", vertelt mama Mieke Vanlerberghe. Zij trok gisteren samen met Emma's vake Philip Missiaen en een 80-tal familieleden en vrienden naar de Warmste Week in Domein Puyenbroeck om de cheque af te geven.

"Ook Emma is erbij", zegt het koppel terwijl ze naar haar foto wijzen. "Ze zou zo trots zijn op ons en wij zijn dolblij dat we haar wens meer dan vervuld hebben. Ze wou op het podium van de Warmste Week staan en het is ons gelukt. We verkochten meer dan 6.000 zakjes snoep en de opbrengst is fenomenaal. Vandaag is het feest voor ons. Het moet. Emma wou geen emotioneel gedoe. Even is het verdriet verdrongen."