Actie van mensen zonder papieren aan kantoor Maggie De Block loopt uit de hand: actievoerders slaags met de politie ADN

20 april 2020

12u37

Bron: Belga 6 Aan de Financietoren in Brussel is een actie van mensen zonder papieren maandag uit de hand gelopen. Enkele actievoerders raakten slaags met de politie. Eén persoon is daarbij opgepakt, zo kon Belga ter plaatse vaststellen.

Een groep mensen zonder papieren voerde maandag actie aan de Financietoren, waar minister Maggie De Block (Open Vld) kantoor houdt. Zij is naast minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid immers ook minister van Asiel en Migratie.

Regularisatie

De actievoerders vragen een onmiddellijke regularisatie van mensen zonder papieren. Tijdens deze coronacrisis dreigen zij immers vergeten te worden, klinkt het. Voor de crisis konden mensen zonder papieren nog aan de slag op de zwarte markt, maar sinds het ingaan van de coronamaatregelen is dat onmogelijk. "Plots hebben we geen inkomen en geen hulp om in onze basisbehoeften te voorzien. We hebben geen toegang tot gezondheidszorg, we kunnen geen voedsel meer kopen of onze huur betalen", klinkt het.

Bedoeling was om enkele minuten stil te demonstreren. De groep beloofde ook de huidige regels rond social distancing te respecteren. Maar ter plaatse liep het fout. Aan het einde van de actie raakten enkelen slaags met de politie.